منح 13 مواطناً و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، على منح 13 مواطناً و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية، بعد تبرع كل واحد منهم بدمه 50 مرة.

وجاءت أسماء الحاصلين على ميدالية الاستحقاق كالتالي: “عمر زهير عبدالله آل ليلح ، علي سعد علي الكثيري ، نايف حمد عبدالله الأصقه ، محمد ناصر عبدالله الفهيد، العقيد ركن إبراهيم عبدالله إبراهيم آل فواز، الدكتور عبدالله محمد عبدالكريم الخضير، عبدالله نبيل عادل شتيوي، محمد شمس الدين الحلبي محمد الشفوير، المهندس محمد إياد محمد فهد غزال أسود، غسان عائض سالم المرشد، مراد محمود صالح جحلان، عبدالمحسن عبدالرحمن خير الله، فهد عوده حلبحل العنزي، نواف محمد ناصر الدعجاني، نور محمد رجب عامر، منصور مشعل محمد النعيم”.

وكانت قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح 21 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات وهم:

وجاءت أسمائهم كالتالي: “محمد حسن حمدان أبوعريس ، صهيب حسام الدين السوادي ، بدر عبدالرحمن محمد الحافظ ، عبدالباسط كمال حسين عبدالرحيم ، عمرو محمد – الريحاني ، ماجد علي محمد العليمي ، بلال زهير سنو ، إلياس محمد سعيد هاسومياه واعظ الدين ، أحمد ناجو مياه أبو البشر محمد حسين ، أحمد يحي حسين زميلان ، أسامة محمد محمود الكحلوت ، كريستين باكولور سيلاريو ، رائد عبدالله عزو الزمري ، محمود ثابت العامود ، عبدالله مسعود عبدالعزيز الشاعر ، أسامة جميل يحي بن سند ، عبدالمحسن فيض محمد ، محمد علي أيوب خان ، منير عبدة علي موري ، أشرف عبدالعزيز شمالي ، أشرف محمد عزمي ربيع”.