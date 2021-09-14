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الدفاع الأمريكية تنفي شائعة رسالة لقاح كورونا النصية المتعلقة بفرض اللقاحات

الدفاع الأمريكية تنفي شائعة رسالة لقاح كورونا النصية المتعلقة بفرض اللقاحات

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الدفاع الأمريكية تنفي شائعة رسالة لقاح كورونا النصية المتعلقة بفرض اللقاحات

الدفاع الأمريكية تنفي شائعة رسالة لقاح كورونا النصية المتعلقة بفرض اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=1028454
المناطق- وكالات:

كشف الإعلام الأمريكي، حقيقة مقطع الفيديو الذي اتنشر بشكل كبير في الولايات المتحدة، ويدعي فيه أحد الأشخاص أن عددًا من الطيارين الحربيين العاملين في قاعدتين جويتين، قد تركوا أعمالهم بعد فرض وزارة الدفاع أخذ لقاحات كورونا.

 

ويظهر رجل في مقطع الفيديو وهو يقول: «خرجت رسالة نصية الليلة الماضية من وزير الدفاع إلى جميع الأفراد العسكريين بخصوص فرض اللقاحات، ونتيجة لذلك، خرج 12 طيارًا مدربون على قيادة طائرة إف-22، وهم أكثر الطيارين تدريبًا في العالم، من العمل».

 

وبحسب أنباء غير مؤكدة، فقد نسب لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعثه رسالة إلى جميع أفراد الجيش، قال فيها إنهم جميعًا بحاجة إلى التطعيم ضد كوفيد-19 وإلا فإنه ستتم محاكمتهم عسكريًا. ونتيجة لهذا الشرط، ترك 12 طيارًا من طائرة F-22 وظائفهم.

 

ويبدو أن الأمر لم يكن عاديا لوزارة الدفاع الأمريكية، التي هرعت إلى تكذيب تلك الأنباء، عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع أن الوزارة لا ترسل نصوصًا جماعية إلى قوات الجيش، وأنه لا يعلم ما إذا كان هناك طيارون قد غادروا أعمالهم.

 

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تشارلي ديتز قوله، إن “وزير الدفاع لم يرسل أبدًا أي نوع من الرسائل النصية على مستوى القوة حول أي شيء على الإطلاق”.

 

يذكر أنه يتعين على القوات الأمريكية الحصول على اللقاح في الأشهر المقبلة، لكن المواعيد النهائية لا تبدأ قبل نوفمبر المقبل، وفقا لمذكرة صادرة عن وزير الدفاع في أغسطس الماضي.

 

كما يتعين على أفراد الجيش الأمريكي بالفعل الحصول على ما يصل إلى 17 لقاحًا مختلفًا، اعتمادًا على مكان نشرها. وبالنسبة للحصول على هذه اللقاحات، فإنه سيسمح بمجموعة متنوعة من الإعفاءات المؤقتة والدائمة، بما في ذلك لأسباب طبية ودينية.

 

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