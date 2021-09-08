استشاري يحذر من فيديو علاج “مرضى السكر” بالمساج

المناطق- وكالات:

علق استشاري الغدد الصماء والسكر الدكتور خالد الغامدي، على مقطع فيديو لمرأة تحث مرضى السكري على إيقاف العلاجات، والاكتفاء بعمل مساج للشفاه العليا،مؤكدا أن هذه المعلومة عارية تماما من الصحة وكاذبة، يترتب عليها ترك الأدوية من قِبل بعض المرضى، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة ومضاعفات خطيرة.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمرأة تحث مرضى السكري على إيقاف العلاجات، والاكتفاء بعمل مساج للشفاه العليا، زاعمة أن السكري ليس مرضا إنما حالة نفسية، ممكن أن يكون بسبب الزعل أو نقص الفيتامينات.

كما قدمت خلال مقطهع الفيديو، علاجا مزعوما سريعا في 30 ثانية، من خلال إمساك الإبهام والسبابة للضغط على الشفة العلوية وسحبها، مدعية أن تلك الحركة تنزل من مستوى السكري وتعيد الأنسولين للجسم.

وأشار الغامدي، إلى أن مصابي السكري من النوع الأول يحتاجون إلى علاج الأنسولين وذلك للتحكم بالسكر، إذ يؤدي تركه إلى دخول المريض في غيبوبة أو الوفاة.

ونصح الغامدي بعدم تداول المقاطع التي تحتوي على معلومات خاطئة، من أشخاص غير مختصين أو مخوّلين للحديث، كترك الأدوية دون الرجوع للطبيب ونحو ذلك، لوجود فئة من الأشخاص تتبع فعليا ما يُقدم في هذه المقاطع، والتي تمس بصحة الشخص أو تصل به إلى الوفاة، بالتالي الشخص الذي ينشر المقطع يساهم بدون قصد في تضرر أشخاص آخرين.