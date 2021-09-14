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في 12 ساعة.. فريق طبي بجدة يجري جراحة نوعية شهدت إيقاف القلب والرئة

في 12 ساعة.. فريق طبي بجدة يجري جراحة نوعية شهدت إيقاف القلب والرئة
http://almnatiq.net/?p=1028461
محررو المناطق:

نجح فريق طبي في مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إجراء جراحة نوعية لمريض، استغرقت 12 ساعة، جرى خلالها وقف عمل القلب والرئة وإخراج جميع دم المريض خارج جسده.

 

وبحسب بيان صحة جدة، فإن المريض كان مصابا بشرخ في جدار الشريان الأورطي فوق القلب، ويمتد هذا الشرخ ليشمل الشريان الأورطي كاملاً في جسم المريض حتى وصوله للأرجل مع وجود تجمع دموي ضاغط حول القلب.

 

وهو ما دعا الفريق الطبي بعد إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، القيام بعملية طارئه ونوعية، وذلك عبر استبدال الشريان الأورطي الصاعد كاملًا مع تركيب دعامة للشريان الأورطي المنحني مع توصيل شريانات الدماغ.

 

وذكرت صحة جدة، في البيان، أن العملية استغرقت نحو ١٢ ساعة، وأثناء العملية تمكّن جراحي القلب من فصل القلب والرئة الخاصة بالمريض عن الدورة الدموية وإيقاف القلب والرئة عن العمل لحين انتهاء التدخل الجراحي.

 

وأضافت صحة جدة: تم سحب جميع دم المريض خارج جسده بعد تبريد الجسد لدرجه حرارة ٢٣ مئوية، وذلك للحفاظ على سلامة أجزاء الجسم أثناء فترة عدم وجود دم داخل جسد المريض، مع إبقاء التروية الدموية للدماغ فقط للحفاظ على سلامة صحة أنسجة الدماغ خلال فترة التبريد والتي استمرت لساعتين ونصف الساعة.

 

وذكر البيان، أن الفريق الطبي استبدل الشريان المنحني وقام بتوصيل شريانات الدماغ، وبعد أسبوعين من العملية تماثل المريض للشفاء و بدأ بالمشي تدريجيًا حتى خروجه من المجمع، وهو يتمتع بصحة جيدة.

 

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