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دهس آخر بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الجوف

دهس آخر بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=1028471
المناطق - واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية ) على قتل / بسام بن برقع بن ملاهد العنزي ( سعودي الجنسية ) وذلك بدهسه بسيارته مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية ) اليوم الثلاثاء 7 / 2 / 1443هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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