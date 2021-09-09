احدث الأخبار

ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس
أبرز المواد
 مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 نزع ولاية أسرة بعد رفضهم تزويج ابنتهم لـ8 عرسان والمحكمة تعقد قرانها على مقيم
أبرز المواد
 استشاري يحذر من فيديو علاج “مرضى السكر” بالمساج
أبرز المواد
 دهس آخر بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الجوف
أبرز المواد
 في 12 ساعة.. فريق طبي بجدة يجري جراحة نوعية شهدت إيقاف القلب والرئة
أبرز المواد
 هل يُسبب لقاح كورونا لمرضى السرطان انتكاسات خطيرة؟
أبرز المواد
 الدفاع الأمريكية تنفي شائعة رسالة لقاح كورونا النصية المتعلقة بفرض اللقاحات
أبرز المواد
 منح 13 مواطناً و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة
أبرز المواد
 من الدول المعلق القدوم منها.. شرط واحد لدخول المقيمين إلى المملكة بشكل مباشر
أبرز المواد
 وكيل إمارة تبوك يدشن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية
منطقة تبوك
 “بث المباريات” يشعل فتيل أزمة بين الجماهير وشبكة SSC الفضائية.. ومطالبات لوزير الرياضة بالتدخل
أبرز المواد
ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس

ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس

أبرز المواد
مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد
نزع ولاية أسرة بعد رفضهم تزويج ابنتهم لـ8 عرسان والمحكمة تعقد قرانها على مقيم

نزع ولاية أسرة بعد رفضهم تزويج ابنتهم لـ8 عرسان والمحكمة تعقد قرانها على مقيم

أبرز المواد
استشاري يحذر من فيديو علاج “مرضى السكر” بالمساج

استشاري يحذر من فيديو علاج “مرضى السكر” بالمساج

أبرز المواد

ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس

ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس
http://almnatiq.net/?p=1028476
حققت موانئ السعودية خلال شهر أغسطس لعام 2021 ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة %134.78، بواقع 70 ألف راكباً، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة %61.73، بواقع 74 ألف سيارة، كما بلغ إجمالي أعداد المواشي 43 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.6 مليون طن، جاء ذلك ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.
وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وشهدت الموانئ بالمملكة خلال شهر أغسطس لعام 2021م، مناولة 814 ألف حاوية قياسية (صادرة وواردة)، وتشمل منها حاويات المسافنة التي سجلت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 20.48%، بواقع أكثر من 457 ألف حاوية قياسية، وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة %8.12 بواقع 1,119 سفينة.
وترتكز رؤية الهيئة العامة للموانئ تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

روابط ذات صلة

بمواعيد حجز إلكترونية وأوقات محددة..”النقل” تنظم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية

بمواعيد حجز إلكترونية وأوقات محددة..”النقل” تنظم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية
79 شركة محلية وأجنبية تتنافس على عقود موانئ المملكة

79 شركة محلية وأجنبية تتنافس على عقود موانئ المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*