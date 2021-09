أبل تصدر تحديثات لمعالجة ثغرات “خطيرة” في عدد من المنتجات

محررو المناطق:

كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن شركة أبل أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرات في عدد من المنتجات يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوضحت أبل أن المنتجات المتضررة هي:

Safari 14.1.2

Available for:macOS Catalina and macOS Mojave

Security Update 2021-005 Catalina

Available for:

macOS Catalina

macOS Big Sur 11.6

Available for:

macOS Big Sur

iOS 14.8 and iPadOS 14.8

Available for:

iPhone 6s and later, iPad Pro (all models), iPad Air 2 and later, iPad 5th generation and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch (7th generation)

watchOS 7.6.2

Available for:

Apple Watch Series 3 and later