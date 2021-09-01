احدث الأخبار

“الغذاء والدواء” تحذر من نوع مياه لتجاوزها الحدود القصوى لمادة البرومات
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس
أبرز المواد
 مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 نزع ولاية أسرة بعد رفضهم تزويج ابنتهم لـ8 عرسان والمحكمة تعقد قرانها على مقيم
أبرز المواد
 أبل تصدر تحديثات لمعالجة ثغرات “خطيرة” في عدد من المنتجات
أبرز المواد
 استشاري يحذر من فيديو علاج “مرضى السكر” بالمساج
أبرز المواد
 دهس آخر بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الجوف
أبرز المواد
 في 12 ساعة.. فريق طبي بجدة يجري جراحة نوعية شهدت إيقاف القلب والرئة
أبرز المواد
 هل يُسبب لقاح كورونا لمرضى السرطان انتكاسات خطيرة؟
أبرز المواد
 الدفاع الأمريكية تنفي شائعة رسالة لقاح كورونا النصية المتعلقة بفرض اللقاحات
أبرز المواد
 منح 13 مواطناً و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة
أبرز المواد
 من الدول المعلق القدوم منها.. شرط واحد لدخول المقيمين إلى المملكة بشكل مباشر
أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذر من نوع مياه لتجاوزها الحدود القصوى لمادة البرومات

“الغذاء والدواء” تحذر من نوع مياه لتجاوزها الحدود القصوى لمادة البرومات

أبرز المواد
ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس

ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس

أبرز المواد
مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد
نزع ولاية أسرة بعد رفضهم تزويج ابنتهم لـ8 عرسان والمحكمة تعقد قرانها على مقيم

نزع ولاية أسرة بعد رفضهم تزويج ابنتهم لـ8 عرسان والمحكمة تعقد قرانها على مقيم

أبرز المواد

“الغذاء والدواء” تحذر من نوع مياه لتجاوزها الحدود القصوى لمادة البرومات

“الغذاء والدواء” تحذر من نوع مياه لتجاوزها الحدود القصوى لمادة البرومات
http://almnatiq.net/?p=1028483
المناطق - واس:
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان لها، من استهلاك مياه (نانو) حجم (250 مل، 2 لتر، 5 لتر)، من إنتاج (مصنع شركة أبناء محمد إبراهيم الحازمي (مصنع نانو) في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.
وقالت “الغذاء والدواء” إنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ (10 أجزاء في البليون)، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية للعينات تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يتم الالتزام بالحدود المسموح بها من مادة البرومات، كما تواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
يذكر أن مادة البرومات تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي، إلى عمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، فتتحول مادة البرومايد إلى برومات، التي أثبتت الدراسات أن لها آثار سلبية على الصحة ولذا وضعت لها الجهات الرقابية في العالم حدوداً لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.

روابط ذات صلة

«مقطعة لأجزاء لتسهيل تداولها في الأسواق».. ضبط 7 أطنان دجاج منتهي الصلاحية في مستودع بالرياض

«مقطعة لأجزاء لتسهيل تداولها في الأسواق».. ضبط 7 أطنان دجاج منتهي الصلاحية في مستودع بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*