احدث الأخبار

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين
أبرز المواد
 استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام.. وهذه المواعيد
أبرز المواد
 الكلية التقنية بجدة تنعي أحد متدربيها بعد مصرعه في حادث مروع
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذر من نوع مياه لتجاوزها الحدود القصوى لمادة البرومات
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الحاويات في موانئ المملكة إلى 20% خلال أغسطس
أبرز المواد
 مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 نزع ولاية أسرة بعد رفضهم تزويج ابنتهم لـ8 عرسان والمحكمة تعقد قرانها على مقيم
أبرز المواد
 أبل تصدر تحديثات لمعالجة ثغرات “خطيرة” في عدد من المنتجات
أبرز المواد
 استشاري يحذر من فيديو علاج “مرضى السكر” بالمساج
أبرز المواد
 دهس آخر بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الجوف
أبرز المواد
 في 12 ساعة.. فريق طبي بجدة يجري جراحة نوعية شهدت إيقاف القلب والرئة
أبرز المواد
 هل يُسبب لقاح كورونا لمرضى السرطان انتكاسات خطيرة؟
أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين

أبرز المواد
استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام.. وهذه المواعيد

استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام.. وهذه المواعيد

أبرز المواد
الكلية التقنية بجدة تنعي أحد متدربيها بعد مصرعه في حادث مروع

الكلية التقنية بجدة تنعي أحد متدربيها بعد مصرعه في حادث مروع

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذر من نوع مياه لتجاوزها الحدود القصوى لمادة البرومات

“الغذاء والدواء” تحذر من نوع مياه لتجاوزها الحدود القصوى لمادة البرومات

أبرز المواد

مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

مؤشر الإصابات يرتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1028487
محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 46 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى535,190.

 

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

روابط ذات صلة

إجراء 14 مليون فحص في المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض

إجراء 14 مليون فحص في المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض
الصحة تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا

الصحة تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا
الصحة: 3 أسباب وراء الانخفاض الكبير لكورونا في المملكة

الصحة: 3 أسباب وراء الانخفاض الكبير لكورونا في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*