استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام.. وهذه المواعيد

المناطق- وكالات:

استئنافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة “ورتل”، التي تستهدف منسوبات الرئاسة، وقاصدات وزائرات المسجد الحرام، وتهدف إلى تصحيح التلاوة والحفظ.

وبحسب الرئاسة العامة، تقام الحلقات من الساعة (10) صباحا، إلى (1) م، في توسعة الملك فهد بالدور العلوي.

وأعلنت الوكالة المساعدة للشؤون العلمية والفكرية والثقافية متمثلة في إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية عن إعادة استئناف مبادرة (ورتل).

وذكرت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف، أنه يقوم على إدارة المقرأة معلمات مؤهلات علميا، ومعطاءات لخدمة كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من خلال الحلقات القرآنية التي تكمُن في تصحيح التلاوة والحفظ للمنسوبات وقاصدات بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.

بدروها، أوضحت مديرة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مريم زبير، أن تفعيل الحلقات يجري صباحًا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر صباحًا للمنسوبات، ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا للقاصدات في مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور العلوي.