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الكلية التقنية بجدة تنعي أحد متدربيها بعد مصرعه في حادث مروع

الكلية التقنية بجدة تنعي أحد متدربيها بعد مصرعه في حادث مروع

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الكلية التقنية بجدة تنعي أحد متدربيها بعد مصرعه في حادث مروع

الكلية التقنية بجدة تنعي أحد متدربيها بعد مصرعه في حادث مروع
http://almnatiq.net/?p=1028495
قدمت الكلية التقنية بجدة العزاء والمواساة لأسرة المتدرب “نواف بن سعيد الأسمري”، الذي توفى في حادث أليم على طريق الكلية، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الحادِث الذي توفي إثره المتدرب الأسمري، والذي وقع في منعطف الكلية التقنية في جدة على طريق جدة – مكة المكرمة.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم باسم “منعطف الكلية التقنية”، كشفوا خلاله عن وقوع حوادِث باستمرار في الطريق، مطالبين الجهة المختصة بإيجاد حل للمنعطف الخطير.

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