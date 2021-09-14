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تركي العجمة: 30 ألف تغريدة لجماهير لا تعرف كيف تشاهد المباريات

تركي العجمة: 30 ألف تغريدة لجماهير لا تعرف كيف تشاهد المباريات

الرياضة

تركي العجمة: 30 ألف تغريدة لجماهير لا تعرف كيف تشاهد المباريات

تركي العجمة: 30 ألف تغريدة لجماهير لا تعرف كيف تشاهد المباريات
تركي العجمة
http://almnatiq.net/?p=1028514
محررو المناطق:

انتقد الإعلامي الرياضي تركي العجمة، الناقل الرسمي لمباريات الأندية في دوري أبطال آسيا وكذلك في الدوري ومباريات المنتخب، مؤكدًا أن الجميع يعاني منذ بداية الموسم الجديد.

وقال العجمة، العجمة خلال لقاءه على قناة  “روتانا خليجية” إن هناك 30 ألف تغريدة لجماهير لا تعرف كيف تشاهد المباريات.

وطالب الإعلامي الرياضي من الأستاذ “باعشن” رئيس الشركة الخروج للرد على أسئلة الجماهير، مشيرًا إلى أن الجمهور لازال يشاهد المباريات عبر الروابط.

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