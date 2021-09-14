مجلس الوزراء يناقش مستقبل التعاون مع اليابان في مجالي الهيدروجين وإعادة تدوير الكربون

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اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، نتائج المباحثات مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجالي الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون.

كما ناقش المجلس التباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والاتحاد الدولي للاتصالات.

وكان مجلس الوزراء، قد عقد جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.