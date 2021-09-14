مجلس الوزراء يوافق على الربط التقني بين الوزارات لتبادل المعلومات

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خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1028534
المناطق - واس:

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها.

وكان مجلس الوزراء، قد عقد جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واطلع المجلس الوزراء على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

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