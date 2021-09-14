استشارى أمراص معدية: سببين لتراجع المؤشر الوبائي في المملكة

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محررو المناطق:

قال استشاري الأمراض المعدية د. نزار باهبري، إن وعي المجتمع والتزامه بالقرارات الاحترازية ساهم في الوصول إلى انخفاض المؤشر الوبائي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف “باهبري” خلال حديثه لقناة “العربية”، اليوم الثلاثاء: “أول شئ الحمد لله، ونؤكد أن اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة منذ بداية الأزمة إلى آخرها، بالإضافة إلى وعي المجتمع الذي سمع لصوت العقل أسهم في انخفاض المؤشر الوبائي”.

وتابع: “كما أن توفير اللقاحات واختيار الأفضل منها ووعي المجتمع بعد الوصول لأكثر من 39 مليون جرعة، مضيفًا يجب أن يعرف المعترضين أهمية اللقاحات بفضل الله كان للقرارات وتوفير اللقاحات الدور الأبرز في خفض معدل تسجيل الإصابات اليومية”.

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