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مفاجأة في تشكيل «النصر» أمام تركتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

مفاجأة في تشكيل «النصر» أمام تركتور الإيراني في دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=1028567
محررو المناطق:

كشف البرازيلي مانو مينيز المدير الفني لفريق النصر، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به المباراة المرتقبة أمام تراكتور الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وشهد تشكيل النصر مفاجأة، بوجود اللاعب عبدالإله العمري أساسيًا رغم أنه تعرض للإصابة قبل اللقاء بأيام وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها، إصابته بكدمة قوية في عظمة الركبة.

وفيما يلي تشكيل النصر أمام تراكتور:

في حراسة المرمى: وليد عبدالله.

خط الدفاع: عبدالإله العمري، محمد فتيل، سلطان الغنام، محمد قاسم.

خط الوسط: علي الحسن، عبدالله الخيبري، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف، عبدالفتاح عسيري.

يقود الهجوم: فينست أبوبكر.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل تخطي دور الـ16 والتأهل لدور ربع النهائي، خاصة أن باقي مباريات البطولة ستلعب في المملكة.

وتأهل النصر  إلى دور الـ16 بعدما احتل صدارة مجموعته والتي ضمت السد وفولاذ والوحدات، بعد أن جمع 11 نقطة.

على الجانب الأخر، تأهل تراكتور إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني من مجموعته التي ضمت الشارقة وباختاكور والقوة الجوية، بعد أن جمع 10 نقاط.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال أول المتأهلين لدور ربع النهائي، بعد فوزه على استقلال طهراني الإيراني بهدفين دون رد.

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