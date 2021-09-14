قبل وفاتها بـ “كورونا”.. أجنبية تتوسل متابعيها بفعل هذا الأمر على الفور

محررو المناطق:

توسلت مواطنة أجنبية تدعى “ميغان ألكسندرا بلا نكنبيلر” قبل وفاتها بفيروس كورونا، متابعيها عبر برنامج “تيك توك” في سرعة حصولهم على اللقاح وعدم التردد على الإطلاق.

وقالت في مقطع فيديو لها توفيت بعده بـ 9 أيام حسب شقيقتها: “الانتظار كان خطأ ولم أحصل على اللقاح، وهذا ليس لأني ضد اللقاحات انتظرت طويلا لأنني كنت خائفة”.