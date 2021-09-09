رئيس شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية: بعض الشوارع تفتقد لمقومات السلامة

محررو المناطق:

قال رئيس شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية الدكتور علي عثمان مليباري، أن بعض الشوارع في المملكة تفتقد لمقومات الأمن والسلامة.

وطالب رئيس شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية، عبر إذاعة “جدة”، بالتنسيق بين إدارة المرور وأمانات المدن في مراعاة هذه الأمور في تخطيط الشوارع.

وأشار إلى أن بعض الطرق لا يوجد بها خطوط عبور للمشاة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك دور فاعل للأمانات في المدن وترفع تقارير مرورية في حالة وجود أي مشكلات في حالات الدهس على الطريق.