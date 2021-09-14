تضمن توصيفًا للمتسول وحدد وسائل مكافحة الظاهرة.. تعرف على أبرز ملامح نظام مكافحة التسول

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خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1028593
محررو المناطق:

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين على 11 قرارًا، وكان أبرز هذه القرارات الموافقة على نظام مكافحة التسول.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسة المجلس العادية الأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، في 13 يوليو الماضي، والتي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول.

أبرز مواد نظام مكافحة التسول

وعرف مشروع نظام مكافحة التسول، المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدًا أو عينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، كما عرف ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.

وكان مجلس الشورى ذكر، في وقت سابق، أن مشروع نظام مكافحة التسول اشتمل على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.

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