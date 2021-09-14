أبو بكر ينجح في تسجيل الهدف الأول لصالح العالمي

محررو المناطق:

نجح اللاعب فينست أبو بكر في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في شباك تراكتور في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

ويخوض العالمي المباراة أمام تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل تخطي دور الـ16 والتأهل لدور ربع النهائي، خاصة أن باقي مباريات البطولة ستلعب في المملكة.

وتأهل النصر إلى دور الـ16 بعدما احتل صدارة مجموعته والتي ضمت السد وفولاذ والوحدات، بعد أن جمع 11 نقطة.

على الجانب الآخر، تأهل تراكتور إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني من مجموعته التي ضمت الشارقة وباختاكور والقوة الجوية، بعد أن جمع 10 نقاط.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال أول المتأهلين لدور ربع النهائي، بعد فوزه على استقلال طهراني الإيراني بهدفين دون رد.