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الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في عسير

الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في عسير
الأمن البيئي
http://almnatiq.net/?p=1028646
المناطق - واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على موقع لبيع الحطب في خميس مشيط، 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات (البنغلادشية واليمنية والباكستانية واليمنية) بحوزتهم أكثر من 15 مترًا مكعب من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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