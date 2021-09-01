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تحذير خطير.. مختص: بقايا الأجهزة الإلكترونية قد تصيب الأطفال بـ”السرطان”

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تحذير خطير.. مختص: بقايا الأجهزة الإلكترونية قد تصيب الأطفال بـ”السرطان”

تحذير خطير.. مختص: بقايا الأجهزة الإلكترونية قد تصيب الأطفال بـ”السرطان”
بقايا الأجهزة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=1028675
محررو المناطق:

قال المختص في البيئة دكتور فهد تركستاني، أن الاحتفاظ ببقايا الأجهزة الإلكترونية يعرض الأطفال للخطر بسبب احتواء هذه البقايا على مواد خطرة وانبعاثات ضارة.

وقال تركستاني، خلال حديثه لـ”الإخبارية”، إن بعض الأجهزة الإلكترونية يخرج من بقاياها انبعاثات ضارة جدًا ولا يمكن ترك الأطفال معرضين لها دون وعي لخطورتها، لافتًا إلى أن “المركبات التي تخرج من شاشة التلفاز المكسورة تسبب السرطان، وهي خطر كبير على حياة أطفالنا”.

وتابع: “يجب على الأسر منع الأطفال من الاقتراب من الغرفة التي يحتفظون داخلها ببقايا الأجهزة الإلكترونية”.

 

 

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