رسميًا.. “الصناعة” و”فايزر” توقعان مذكرة لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة

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أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “فايزر” لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.

جاء ذلك خلال فعالية قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافتتحها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

وقالت وزارة الصناعة، إنها وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبدالله للأبحاث ومؤسسة فايزر العلمية، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية.

فيديو | #وزارة_الصناعة: توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة “فايزر” لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية#الإخبارية pic.twitter.com/AVC3Lpg3OO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021

تناقش قمة الرياض العديد من الموضوعات العلمية، منها الفرص والتحديات المتعلقة بالتقنية الحيوية الطبية في السعودية، واستراتيجية الاستثمار نحو التكنولوجيا الحيوية الطبية، ودور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية.