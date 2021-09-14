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رسميًا.. “الصناعة” و”فايزر” توقعان مذكرة لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة

رسميًا.. “الصناعة” و”فايزر” توقعان مذكرة لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة

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رسميًا.. “الصناعة” و”فايزر” توقعان مذكرة لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة

رسميًا.. “الصناعة” و”فايزر” توقعان مذكرة لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة
فايزر
http://almnatiq.net/?p=1028696
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “فايزر” لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.

جاء ذلك خلال فعالية قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافتتحها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

وقالت وزارة الصناعة، إنها وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبدالله للأبحاث ومؤسسة فايزر العلمية، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية.

تناقش قمة الرياض العديد من الموضوعات العلمية، منها الفرص والتحديات المتعلقة بالتقنية الحيوية الطبية في السعودية، واستراتيجية الاستثمار نحو التكنولوجيا الحيوية الطبية، ودور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية.

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