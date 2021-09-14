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أول تعليق لوزير النقل على إسناد تطوير السفن السياحية لهيئة الموانئ

أول تعليق لوزير النقل على إسناد تطوير السفن السياحية لهيئة الموانئ

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أول تعليق لوزير النقل على إسناد تطوير السفن السياحية لهيئة الموانئ

أول تعليق لوزير النقل على إسناد تطوير السفن السياحية لهيئة الموانئ
وزير-النقل-
http://almnatiq.net/?p=1028716
محررو المناطق:

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على قيام  هيئة الموانئ بتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة سيسهم في تمكين القطاع السياحي في موانئ المملكة.

وقال “الجاسر” في تغريده عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “صدور موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة الموانئ بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة بتولي مشروعات البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة سيسهم في تمكين القطاع السياحي في موانئ المملكة، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته اليوم، على قيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

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