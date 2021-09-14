أول تعليق لوزير النقل على إسناد تطوير السفن السياحية لهيئة الموانئ

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قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة الموانئ بتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة سيسهم في تمكين القطاع السياحي في موانئ المملكة.

وقال “الجاسر” في تغريده عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “صدور موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة الموانئ بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة بتولي مشروعات البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة سيسهم في تمكين القطاع السياحي في موانئ المملكة، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.

صدور موافقة مجلس الوزراء على قيام @MawaniKSA بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة بتولي مشروعات البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة سيسهم في تمكين القطاع السياحي في موانئ المملكة، ويدعم تحقيق مستهدفات الأستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. https://t.co/Ys42q5gmlM — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) September 14, 2021

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته اليوم، على قيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.