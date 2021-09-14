النصر يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا بالفوز على تراكتور الإيراني

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فاز نادي النصر على غريمه الإيراني تراكتور بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ليتأهل العالمي إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب فينست أبو بكر في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من مباراة العالمي أمام تراكتور الإيراني.

ويخوض النصر مباراة اليوم أمام منافسه تراكتور الإيراني، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل تخطي دور الـ16 والتأهل لدور ربع النهائي، خاصة أن باقي مباريات البطولة ستلعب في المملكة.

مشوار النصر

وتأهل النصر إلى دور الـ16 بعدما احتل صدارة مجموعته والتي ضمت السد وفولاذ والوحدات، بعد أن جمع 11 نقطة.

على الجانب الآخر، تأهل تراكتور إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني من مجموعته التي ضمت الشارقة وباختاكور والقوة الجوية، بعد أن جمع 10 نقاط.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال أول المتأهلين لدور ربع النهائي، بعد فوزه على استقلال طهراني الإيراني بهدفين دون رد.