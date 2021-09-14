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وزير الصحة: التقنية الحيوية الطبية ساهمت في سرعة تشخيص فيروس كورونا (فيديو)

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وزير الصحة: التقنية الحيوية الطبية ساهمت في سرعة تشخيص فيروس كورونا (فيديو)

وزير الصحة: التقنية الحيوية الطبية ساهمت في سرعة تشخيص فيروس كورونا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1028736
محررو المناطق:

أكد وزير الصحة  الدكتور توفيق الربيعة أن الأهمية الكبيرة للتقنية الحيوية الطبية، تكمن في التصدي لفيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة في كلمته خلال انطلاق فعاليات “قمة الرياض للتقنية الطبية 2021″، أن التقنية الطبية الحيوية، ساهمت بشكل مكثف وواسع في سرعة تشخيص فيروس كورونا .

وأشار إلى  أنه تم من خلال أيضا تطوير جل اللقاحات، التي ساهمت بشكل كبير في تقليل الإصابات  من هذا الجائحة.

وافتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الثلاثاء، “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021″، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله .

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