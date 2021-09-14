احدث الأخبار

“بطارية تدوم 24 يومًا”.. تعرف على أبرز مميزات ساعة أبل الجديدة Series 7
أبرز المواد
 النصر يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا بالفوز على تراكتور الإيراني
أبرز المواد
 الصحة: إعطاء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
أبرز المواد
 أول تعليق لوزير النقل على إسناد تطوير السفن السياحية لهيئة الموانئ
أبرز المواد
 وزير الصحة: التقنية الحيوية الطبية ساهمت في سرعة تشخيص فيروس كورونا (فيديو)
محليات
 رسميًا.. “الصناعة” و”فايزر” توقعان مذكرة لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة
أبرز المواد
 تحذير خطير.. مختص: بقايا الأجهزة الإلكترونية قد تصيب الأطفال بـ”السرطان”
أبرز المواد
 أيفون 13.. انطلاق مؤتمر “أبل” للإعلان عن أحدث منتجاتها “بث مباشر”
أبرز المواد
 وزير الصحة: إنتاج الأنسولين البشري من أوائل التقنية الطبية (فيديو)
محليات
 “جنون البقر” يدفع المملكة لحظر استيراد اللحوم من 5 مصانع برازيلية
صحة
 أمير جازان بالنيابة يصدر عددًا من التكليفات
المناطق
 بقرابة 3 ملايين ريال.. استيفاء مستحقات 98 عاملاً متوفيًا بالرياض
المناطق
“بطارية تدوم 24 يومًا”.. تعرف على أبرز مميزات ساعة أبل الجديدة Series 7

“بطارية تدوم 24 يومًا”.. تعرف على أبرز مميزات ساعة أبل الجديدة Series 7

أبرز المواد
النصر يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا بالفوز على تراكتور الإيراني

النصر يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا بالفوز على تراكتور الإيراني

أبرز المواد
الصحة: إعطاء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الصحة: إعطاء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أبرز المواد
أول تعليق لوزير النقل على إسناد تطوير السفن السياحية لهيئة الموانئ

أول تعليق لوزير النقل على إسناد تطوير السفن السياحية لهيئة الموانئ

أبرز المواد

“بطارية تدوم 24 يومًا”.. تعرف على أبرز مميزات ساعة أبل الجديدة Series 7

“بطارية تدوم 24 يومًا”.. تعرف على أبرز مميزات ساعة أبل الجديدة Series 7
ساعة أبل الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1028746
محررو المناطق:

أعلنت شركة “آبل” الأمريكية، خلال مؤتمرها السنوي 2021 مساء الثلاثاء، عن ساعة أبل الذكية Apple Watch Series 7 ، حيث تتميز الساعة الجديدة ببطارية تدوم 24 يومًا.

ساعة أبل الجديدة

وكشفت شركة آبل، خلال المؤتمر السنوي للإعلان عن أحدث إصداراتها، عن جهازها الجديد ميني آيباد بالتصميم الجديد المشابه للبرو والآير.

ويأتي المبني آيباد مكونًا من شاشة ليكويد ريتنا وبحجم 8.3″ وبصمة في زر التشغيل ومنفذ تايب سي ودعم الجيل الخامس وكاميرا أمامية وخلفية 12mp بخاصية التتبع و 4 سماعات بوضوح عالٍ، ودعم القلم من الجيل الثاني.

ويعد مؤتمر آبل الخريفي أحد أهم الأحداث التقنية حول العالم، حيث تعلن فيه آبل عن أحدث منتجاتها، من المقرر أن تكشف آبل عن احدث أجهزتها آيفون 13 بطرازاته الأربعة (آيفون، آيفون برو، برو ماكس، ميني)، إلى جانب آيربودز 3 وآي بود الجديد.

 

 

 

روابط ذات صلة

أيفون 13.. انطلاق مؤتمر “أبل” للإعلان عن أحدث منتجاتها “بث مباشر”

أيفون 13.. انطلاق مؤتمر “أبل” للإعلان عن أحدث منتجاتها “بث مباشر”
“آيفون 13” .. أبل تزوُّد الهاتف الأكثر رشاقة بتقنية تدعم التصوير بدقة “8K”

“آيفون 13” .. أبل تزوُّد الهاتف الأكثر رشاقة بتقنية تدعم التصوير بدقة “8K”
بسبب المعالجات.. ارتفاع كبير في أسعار هواتف أيفون 13 هذا العام

بسبب المعالجات.. ارتفاع كبير في أسعار هواتف أيفون 13 هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*