“بطارية تدوم 24 يومًا”.. تعرف على أبرز مميزات ساعة أبل الجديدة Series 7

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أعلنت شركة “آبل” الأمريكية، خلال مؤتمرها السنوي 2021 مساء الثلاثاء، عن ساعة أبل الذكية Apple Watch Series 7 ، حيث تتميز الساعة الجديدة ببطارية تدوم 24 يومًا.

وكشفت شركة آبل، خلال المؤتمر السنوي للإعلان عن أحدث إصداراتها، عن جهازها الجديد ميني آيباد بالتصميم الجديد المشابه للبرو والآير.

ويأتي المبني آيباد مكونًا من شاشة ليكويد ريتنا وبحجم 8.3″ وبصمة في زر التشغيل ومنفذ تايب سي ودعم الجيل الخامس وكاميرا أمامية وخلفية 12mp بخاصية التتبع و 4 سماعات بوضوح عالٍ، ودعم القلم من الجيل الثاني.

ويعد مؤتمر آبل الخريفي أحد أهم الأحداث التقنية حول العالم، حيث تعلن فيه آبل عن أحدث منتجاتها، من المقرر أن تكشف آبل عن احدث أجهزتها آيفون 13 بطرازاته الأربعة (آيفون، آيفون برو، برو ماكس، ميني)، إلى جانب آيربودز 3 وآي بود الجديد.