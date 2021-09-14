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الصحة: إعطاء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الصحة: إعطاء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

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الصحة: إعطاء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الصحة: إعطاء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1028750
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر (40,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة في بيان لها، كل من لم يكتمل التطعيم، إلى المبادرة بأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي http://onelink.to/yjc3nj

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19، وتسجيل 5 حالات وفيات و46 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,190) .

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