الصحة: إعطاء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر (40,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
ودعت وزارة الصحة في بيان لها، كل من لم يكتمل التطعيم، إلى المبادرة بأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي http://onelink.to/yjc3nj
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19، وتسجيل 5 حالات وفيات و46 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,190) .
بفضل الله أكثر من (40,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.
https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/tB5KbzDW92
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 14, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق