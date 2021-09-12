رسميًا.. أبل تعلن عن هاتفها المنتظر “آيفون 13” وهذه أبرز مميزاته

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أعلنت شركة أبل رسميًا عن هاتفها الأحدث آيفون 13، وهو النموذج الأساسي والأكثر شيوعًا الذي يحدد معايير مجموعة هواتف الشركة لعام 2021، حيث يأتي الهاتف الجديد آيفون 13 بنسختين: نموذج بقياس 6.1 إنش العادي ونموذج آيفون 13 ميني بحجم 5.4 إنشات.

أبرز مميزات آيفون 13

ولا تزال الشاشة عبارة عن لوحة OLED، ولا تزال الجوانب من الألومنيوم محصورة بين لوحين من الزجاج، ولكن على عكس آيفون 12، الذي شهد إعادة تصميم كبيرة، فإن آيفون 13 يتمتع بنفس المظهر الواسع مثل نموذج العام الماضي. ولكن مع وجود نتوء Face ID أصغر حجمًا بنسبة 20 في المئة، مما يعني أنه يشغل مساحة أقل في الجزء العلوي من هاتفك.

وهناك معالج أقوى A15 Bionic، الذي تقول الشركة إنه أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من شريحة A14 Bionic العام الماضي.

ولا تزال شريحة 5 نانومتر، ولا تزال وحدة معالجة مركزية سداسية النواة (مع اثنتين من النوى العالية الأداء وأربعة نوى العالية الكفاءة). ولكن الشركة تقول إنها أسرع وحدة معالجة مركزية في هاتف ذكي، أسرع بنسبة تصل إلى 50 في المئة من المنافسة.

وتقول أيضًا أن الرسومات أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة من منافسيها.

ويأتي التغيير الأكبر في شكل تقنية كاميرا آيفون 12 برو ماكس للعام الماضي، إذ حصل آيفون 13 على نفس الكاميرا المحسنة التي طرحتها الشركة لأول مرة مع أكبر هاتف ذكي لها في عام 2020، مع مستشعر أكبر للكاميرا العريضة بنسبة 47 في المئة عن العام الماضي، مما يسمح لها بالتقاط مزيد من الضوء في البيئات المظلمة مع ضوضاء أقل.

والمستشعر الواسع الجديد عبارة عن عدسة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.6، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 أسرع ومجال رؤية 120 درجة.

ويحتوي آيفون 13 أيضًا على تقنية تثبيت تحويل جهاز الاستشعار التي قدمتها الشركة العام الماضي عبر آيفون 12 برو ماكس، التي تحرك المستشعر العريض فعليًا لتقليل الاهتزازات.

وقدمت الشركة أيضًا الوضع السينمائي الجديد للفيديو، الذي يسمح بتأثير تركيز الحامل لتغيير التركيز أثناء الفيديو.