“بشاشة 8.3 بوصة وسعر منخفض”.. تعرف على أهم خصائص “آيباد” ميني

بدأت شركة آبل حفل الإعلان عن أحدث أجهزتها بالكشف عن جهازي آيباد ميني وآيباد بسعر في المتناول، تقول الشركة أنه يوفر تجربة أجهزتها اللوحية المميزة لكن بسعر قليل.

يدعم جهاز آيباد الجديد معالج آبل Bionic A13 مع أداء أعلى 20% من الجيل السابق، وسيدعم ذاكرة تقول الشركة أنها أعلى مرتين من السابق.

وسيأتي الجهاز كذلك مع شاشة بقياس 10.2 بوصة من نوع ريتينا، مع إطار عريض يحيط بها يحوي مستشعر لبصمة الأصبع Touch ID.

سيضيف آيباد الجديد الدعم للجيل الأول من قلم آبل الذكي، وسيدعم لوحة مفاتيح آبل للأجهزة اللوحية، كما سيوفر كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل. كما سيدعم نظام تشغيل iPadOS 15، وسيوفر بطارية تقول آبل أنها تستمر ليوم كامل من العمل.

يبدأ سعر آيباد الجديد من 329 دولارًا أمريكيًا وسيكون متاحًا للشراء مع بداية الأسبوع القادم.