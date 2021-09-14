الهاتف الأقوى.. تعرف على أهم مميزات آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس

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أيفون 13
http://almnatiq.net/?p=1028772
محررو المناطق:

كشفت شركة آبل رسميًا عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13: آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، حيث تحتوى الهواتف على شريحة A15 Bionic  فائقة السرعة وعالية التقنية، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات جديدة تمامًا، وشاشة محسّنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ProMotion الذي يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000 شمعة.

وتأتي شاشات OLED في كلا الطرازين بنفس أحجام العام الماضي عند 6.1 و 6.7 إنش. ولكن مع نتوء أصغر قليلاً الذي من المفترض أن يسمح بمساحة أكبر في شريط حالة iOS.

خصائص الشريحة الذكية A15 Bionic

ويستخدم كلا الجهازين شريحة A15 Bionic الجديدة، التي توفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المألوفة مقارنة بالعام الماضي، وأكدت أبل أن الشريحة يجب أن تكون أسرع لمهام التعلم الآلي.

 

وتعد هذه هي السنة الثالثة التي تقسم فيها آبل تشكيلة هواتفها الرائدة إلى أجهزة عادية وبرو. وفي العام الماضي، لاحظ العديد من المراجعين أنه لم يكن هناك فرق كبير بين آيفون 12 برو وآيفون 12.

وبالرغم من أن آيفون 12 برو يحتوي على كاميرا تلي فوتوغرافي إضافية ومستشعر lidar والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين. ولكن كان التصميم الأساسي والمعالج وإمكانيات 5G وشاشة OLED كلها متشابهة، إن لم تكن متطابقة، مع آيفون 12 العادي.

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