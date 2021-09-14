وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس الجزائري (فيديو)

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عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، عن بالغ سعادته لزيارته للجمهورية الجزائرية الشقيقية شاكرًا حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال بن فرحان: “التقيت اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونقلت لفخامته، تحيات سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف وزير الخارجية: “نقلت رسالة شفوية للرئيس الجزائري، من أخيه خادم الحرمين الشريفين، تتضمن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات”.

وأشار بن فرحان إلى أنه تم استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، رسالة شفوية، إلى رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون.

وأكدت الرسالة عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.