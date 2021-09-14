الأسعار والمميزات.. أبل تعلن رسميًا تفاصيل 4 إصدارات لـ آيفون 13

محررو المناطق:

أطلقت شركة أبل اليوم مجموعة من أحدث منتجاتها خلال المؤتمر السنوي 2021، حيث كشفت في مستهل المؤتمر عن جهاز آيباد وآيباد ميني ثم كشفت عن ساعة أبل الذكية Series 7، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة حيث أعلنت الشركة عن سلسلة هواتفها المنتظرة آيفون 13 بعدة طرازات.

وفيمي يلي ترصد صحيفة “المناطق” أسعار آيفون 13، والتي جاءت كالتالي:

سعر هاتف آيفون 13 بـ799 دولارًا أمريكيًا،

سعر آيفون 13 ميني بـ699 دولارًا.

سعر هاتف آيفون 13 برو بسعر 999 دولارًا

آيفون برو ماكس بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا.

وهذه هي السنة الثالثة التي تقسم فيها آبل تشكيلة هواتفها الرائدة إلى أجهزة عادية وبرو. وفي العام الماضي، لاحظ العديد من المراجعين أنه لم يكن هناك فرق كبير بين آيفون 12 برو وآيفون 12.

وزودت أبل هواتفها الجديدة بشريحة A15 Bionic الأسرع والأحدث، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات جديدة تمامًا، وعلاوة على ذلك جاء بشاشة محسّنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ProMotion الذي يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000 شمعة.

ويتمتع آيفون 13 بنفس المظهر الكبير ولكن مع وجود نتوء Face ID أصغر حجمًا بنسبة 20٪، مما يعني أنه يشغل مساحة أقل في الجزء العلوي من هاتفك.

كما يأتي بمعالج A15 Bionic، الذي يعد أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من شريحة A14 Bionic التي جاءت في جهاز آيفون 13، ومقاوم للماء والأتربة بمعيار iP68.

وشملت الهواتف الجديدة، تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED ، لكلا الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.

وسيكون الهاتف متوفرًا بخمسة ألوان ، فيما سيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوعًا بنحو 28%.

ومن ناحية الشكل، اختلف شكل عدسات الكاميرا الخلفية، لتصبح بشكل قطري وليس عاموديًا، كما تتوفر شاشات الهاتف الجديدة ساطعة بنسبة 28 بالمئة أكثر من الهاتف السابق، مما يحسن مستوى الرؤية بشكل عام.

أما بالنسبة للجزء الأسود أعلى الشاشة والذي يحتوي على الكاميرا الأمامية، فتم تصغيره بنسبة 25 بالمئة، ليتيح مساحة أكبر للشاشة، ومساحة أصغر للجزء الأسود العلوي.