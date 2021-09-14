“شريحة ذكية وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل”.. هذه أبرز نقاط قوة “آيباد” أبل الجديد

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أعلنت شركة آبل مساء اليوم الثلاثاء، عن أحدث إصدار من جهازها اللوحي ” آيباد”، والذي يتميز بالعديد من الخصائص المتطورة، حيث جاء النموذج الجديد ” آيباد” من الجيل التاسع من جهاز آيباد الذي ظهر لأول مرة في عام 2010، ويتميز بمعالج جديد يسمى A13 Bionic.

ويعد ” آيباد” الأكثر شهرة بين منتجات أبل الجديد بجانب هواتف آيفون، ويتميز الجهاز الجديد أيضًا بوجود كاميرا أمامية جديدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage التي ظهرت لأول مرة مع آيباد برو للعام الماضي.

ويبدو باقي الجيل التاسع من آيباد مألوفًا جدًا لأي شخص شاهد جهاز آيباد في السنوات القليلة الماضية، مكتملًا بنفس زر الصفحة الرئيسية، والإطارات، والكاميرا الخلفية الفردية.

وتقول الشركة أن المعالج الجديد أسرع بنسبة 20 في المئة من المعالج في النموذج السابق. وتتميز الشاشة بقياس 10.2 إنشات بنفس الحجم والدقة كما كانت من قبل، ولكنها تدعم الآن ميزة True Tone التي تقوم تلقائيًا بضبط درجة حرارة لون الشاشة عبر الإضاءة المحيطة.

ويتم شحن أحدث إصدار من آيباد مع iPadOS 15، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام ويتضمن تحسينات عبر الشاشة الرئيسية لجهاز آيباد وتنظيم التطبيقات وميزات تعدد المهام.

ويعتبر جهاز آيباد أكثر ما ينجذب إليه الناس، لأنه النموذج الأكثر اقتصادا في المجموعة. وهذا العام، رفعت الشركة سعة التخزين الأساسية إلى 64 جيجابايت وحافظت على سعر يبدأ من 329 دولار.

ويتوافق الجهاز أيضًا مع الجيل الأول من Apple Pencil و Apple Smart Keyboard. ويكون متوفرًا باللون الفضي أو الرمادي الفلكي ويمكن طلبه بدءًا من اليوم 14 سبتمبر، مع توقع التسليم في الأسبوع المقبل.