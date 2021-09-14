احدث الأخبار

في 12 منطقة بالمملكة.. القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف طبية متنوعة
وظائف
 “الأعظم في القرن الـ 21”.. طارق حامدي يعلق على صورته مع ولي العهد بعد فضية طوكيو (فيديو)  
أبرز المواد
 الأسعار والمميزات.. أبل تعلن رسميًا تفاصيل 4 إصدارات لـ آيفون 13
أبرز المواد
 “شريحة ذكية وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل”.. هذه أبرز نقاط قوة “آيباد” أبل الجديد
علوم وتكنولوجيا
 الأرصاد: رياح سطحية غدًا الأربعاء على المدن الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة
أجواء المناطق
 الجاسر يصدر قراراً بتعيين لؤي مشعبي وكيلاً للخدمات اللوجستية بوزارة النقل
الاقتصاد
 الهاتف الأقوى.. تعرف على أهم مميزات آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس
أبرز المواد
 “بشاشة 8.3 بوصة وسعر منخفض”.. تعرف على أهم خصائص “آيباد” ميني
أبرز المواد
 وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس الجزائري (فيديو)
أبرز المواد
 رسميًا.. أبل تعلن عن هاتفها المنتظر “آيفون 13” وهذه أبرز مميزاته (فيديو)
أبرز المواد
 تسير بسرعة جنونية.. سيارة تدهس فتاتين بطريقة مروعة في بريدة
أهم الاخبار
 “بطارية تدوم 24 يومًا”.. تعرف على أبرز مميزات ساعة أبل الجديدة Series 7
أبرز المواد
في 12 منطقة بالمملكة.. القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف طبية متنوعة

في 12 منطقة بالمملكة.. القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف طبية متنوعة

وظائف
“الأعظم في القرن الـ 21”.. طارق حامدي يعلق على صورته مع ولي العهد بعد فضية طوكيو (فيديو)  

“الأعظم في القرن الـ 21”.. طارق حامدي يعلق على صورته مع ولي العهد بعد فضية طوكيو (فيديو)  

أبرز المواد
الأسعار والمميزات.. أبل تعلن رسميًا تفاصيل 4 إصدارات لـ آيفون 13

الأسعار والمميزات.. أبل تعلن رسميًا تفاصيل 4 إصدارات لـ آيفون 13

أبرز المواد
“شريحة ذكية وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل”.. هذه أبرز نقاط قوة “آيباد” أبل الجديد

“شريحة ذكية وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل”.. هذه أبرز نقاط قوة “آيباد” أبل الجديد

علوم وتكنولوجيا

الجاسر يصدر قراراً بتعيين لؤي مشعبي وكيلاً للخدمات اللوجستية بوزارة النقل

الجاسر يصدر قراراً بتعيين لؤي مشعبي وكيلاً للخدمات اللوجستية بوزارة النقل
http://almnatiq.net/?p=1028792
المناطق - واس:

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر قراراً بتعيين المهندس لؤي بن عمر مشعبي وكيلاً للخدمات اللوجستية بالوزارة .

ويمتلك المهندس لؤي خبرة واسعة في القطاع اللوجستي، حيث عمل كوكيل المحافظ للتخطيط والتطوير بالجمارك، كما ترأس عدداً من الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية.

ويأتي قرار تعيين مشعبي بعد اعتماد وكالة الخدمات اللوجستية من قبل مجلس الوزراء، تزامناً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لتطوير القطاع اللوجستي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، حيث تعد الاستراتيجية أحد أهم المحاور الرئيسة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*