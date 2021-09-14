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الأرصاد: رياح سطحية غدًا الأربعاء على المدن الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة

الأرصاد: رياح سطحية غدًا الأربعاء على المدن الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة
http://almnatiq.net/?p=1028811
محررو المناطق:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية يوم غِد الأربعاء وتتسبب في ارتفاع الأمواج (إلى أكثر من مترين ونصف) على المدن الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

كما توقع المركز أن يمتد التأثير إلى سواحل منطقة مكة المكرمة يوم الخميس.

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