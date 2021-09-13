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في 12 منطقة بالمملكة.. القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف طبية متنوعة

في 12 منطقة بالمملكة.. القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف طبية متنوعة

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في 12 منطقة بالمملكة.. القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف طبية متنوعة

في 12 منطقة بالمملكة.. القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف طبية متنوعة
الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=1028825
محررو المناطق:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة عن حاجتها لمجموعة من الوظائف في العديد من المجالات، مشيرًة إلى أن هذه الوظائف تناسب الجنسين.

وقالت إن الوظائف المتوفرة وعددها 776 وظيفة متنوعة في مختلف المجالات تناسب الجنسين من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في مستشفيات القوات المسلحة بمختلف مناطق المملكة على النحو التالي:

مجالات التوظيف:

– وظائف إدارية مساندة

– وظائف إدارية

– وظائف تقنية

– وظائف أمنية

– وظائف فنية وهندسية

– وظائف صحية وطبية

مناطق التوظيف:

شملت مناطق التوظيف 12 منطقة بالمملكة (جدة، الرياض، تبوك، الجبيل، نجران، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جازان، خميس مشيط، القصيم، الطائف، شرورة).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:(هنـــــــا)

 

 

 

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