طارق حامدي يعلق على صورته مع ولي العهد

“الأعظم في القرن الـ 21”.. طارق حامدي يعلق على صورته مع ولي العهد بعد فضية طوكيو (فيديو)

محررو المناطق:

علق البطل الأولمبي طارق حامدي صاحب فضية طوكيو على صورته مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلا: “أعظم صورة في القرن 21”.

جاء ذلك خلال أول حوار تلفزيوني له على قناة “روتانا خليجية” بعد حصوله على ميدالية “طوكيو” خلال شهر أغسطس الماضي.

وكان قد التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بطل الكاراتيه طارق حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».