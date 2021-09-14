يحافظ على حقوق المرضى.. أول تعليق لوزير الصحة على صدور نظام حماية البيانات

المناطق - الرياض:

قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، إن صدور نظام حماية البيانات الشخصية خطوة واعدة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية.

وكتب الربيعة في تغريدة عبر تويتر: “صدور نظام حماية البيانات الشخصية خطوة واعدة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية تدعم أتمتة الحلول في القطاع الصحي، وتساهم في الحفاظ على حقوق المرضى وحماية بياناتهم الشخصية”.

صدور #نظام_حماية_البيانات_الشخصية خطوة واعدة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية تدعم أتمتة الحلول في القطاع الصحي، وتساهم في الحفاظ على حقوق المرضى وحماية بياناتهم الشخصية. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) September 14, 2021

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- على نظام حماية البيانات الشخصية.