يحافظ على حقوق المرضى.. أول تعليق لوزير الصحة على صدور نظام حماية البيانات

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توفيق الربيعة
http://almnatiq.net/?p=1028838
المناطق - الرياض:

قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، إن صدور نظام حماية البيانات الشخصية خطوة واعدة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية.

وكتب الربيعة في تغريدة عبر تويتر: “صدور نظام حماية البيانات الشخصية خطوة واعدة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية تدعم أتمتة الحلول في القطاع الصحي، وتساهم في الحفاظ على حقوق المرضى وحماية بياناتهم الشخصية”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-  على نظام حماية البيانات الشخصية.

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