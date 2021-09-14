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طارق حامدي يكشف عن شعوره لحظة إسقاط منافسه الإيراني (فيديو)

طارق حامدي يكشف عن شعوره لحظة إسقاط منافسه الإيراني (فيديو)
طارق حامدي
http://almnatiq.net/?p=1028841
محررو المناطق:

تحدث البطل الأولمبي طارق حامدي صاحب فضية طوكيو عن شعوره وقت إسقاطه لخصمه الإيراني، بعد أن وجه له ركلة قوية إلى الجزء العلوي من جسده.

وقال “حامدي” خلال أول حوار تلفزيوني له على قناة “روتانا خليجية” بعد حصوله على ميدالية “طوكيو” الفضية خلال شهر أغسطس الماضي، إنه فخور بما حققه لبلاده وجمهوره.

وكان طارق حامدي متقدما بنتيجة (4-1) على منافسه قبل دقيقتين من نهاية النزال، قبل أن يوجه له “ركلة ” نال على إثرها إنذارا من الدرجة الرابعة وفقا لقرار الحكم.

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