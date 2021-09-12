احدث الأخبار

وليد العماش: الاشتراك في التأمينات بمجال العمل الحر متاح للجميع ما عدا هذه الفئة
أبرز المواد
  اتفاقيات عالمية لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.. “قمة الرياض للتقنية الطبية” تحقق أهدافها
أبرز المواد
 دراسة جديدة: تراجع الأجسام المضادة لـ”كورونا” خلال 4 أشهر من التطعيم
أبرز المواد
 هل يجوز القصر والجمع بين مكة والطائف؟.. الشيخ عبد السلام السليمان يُجيب
أبرز المواد
 طارق حامدي يكشف عن شعوره لحظة إسقاط منافسه الإيراني (فيديو)
الرياضة
 تفاصيل صادمة.. تحرش جنسي بمفتشات الطاقة الذرية داخل إيران
أبرز المواد
 تتضمن 28 منتجاً.. هيئة المحتوى المحلي تصدر القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية
أبرز المواد
 محمد بن دوسري يكتب: “البروباغاندا”
يكتبون
 يحافظ على حقوق المرضى.. أول تعليق لوزير الصحة على صدور نظام حماية البيانات
أبرز المواد
 في 12 منطقة بالمملكة.. القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف طبية متنوعة
وظائف
 “الأعظم في القرن الـ 21”.. طارق حامدي يعلق على صورته مع ولي العهد بعد فضية طوكيو (فيديو)  
أبرز المواد
 الأسعار والمميزات.. أبل تعلن رسميًا تفاصيل 4 إصدارات لـ آيفون 13
أبرز المواد
وليد العماش: الاشتراك في التأمينات بمجال العمل الحر متاح للجميع ما عدا هذه الفئة

وليد العماش: الاشتراك في التأمينات بمجال العمل الحر متاح للجميع ما عدا هذه الفئة

أبرز المواد
 اتفاقيات عالمية لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.. “قمة الرياض للتقنية الطبية” تحقق أهدافها

 اتفاقيات عالمية لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.. “قمة الرياض للتقنية الطبية” تحقق أهدافها

أبرز المواد
دراسة جديدة: تراجع الأجسام المضادة لـ”كورونا” خلال 4 أشهر من التطعيم

دراسة جديدة: تراجع الأجسام المضادة لـ”كورونا” خلال 4 أشهر من التطعيم

أبرز المواد
هل يجوز القصر والجمع بين مكة والطائف؟.. الشيخ عبد السلام السليمان يُجيب

هل يجوز القصر والجمع بين مكة والطائف؟.. الشيخ عبد السلام السليمان يُجيب

أبرز المواد

تفاصيل صادمة.. تحرش جنسي بمفتشات الطاقة الذرية داخل إيران

تفاصيل صادمة.. تحرش جنسي بمفتشات الطاقة الذرية داخل إيران
التحرش الجنسي بمفتشات الطاقة الذرية
http://almnatiq.net/?p=1028844
المناطق - وكالات:

تعرضت مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحرش الجنسي من قبل العاملين في منشأة نطنز للطاقة النووية، خلال زيارتهن للتفتيش، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأكدت الصحيفة أن قوات الأمن الإيرانية تحرشوا خلال الأشهر الأخيرة، بعدد من مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز، مشيرًة إلى أن التحرش شمل “لمسات جسدية غير لائقة”، و”طلبات بخلع بعض الملابس”.

وأفادت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين، بأنه كانت هناك 4 حالات على الأقل من التحرش الجنسي، بجانب المضايقات التي تراوحت بين 5 إلى 7 حالات، ووفقا للصحيفة، طلبت أمريكا من إيران وقف هذا السلوك على الفور.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع استخدام ميليشيات الحوثي الشعب اليمني كرهينة

وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع استخدام ميليشيات الحوثي الشعب اليمني كرهينة
إيران تقصف مواقع المعارضة شمال العراق بطائرات مسيرة مفخخة

إيران تقصف مواقع المعارضة شمال العراق بطائرات مسيرة مفخخة
مساعد مدرب تراكتور يعلن رحيله عن الفريق

مساعد مدرب تراكتور يعلن رحيله عن الفريق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*