تفاصيل صادمة.. تحرش جنسي بمفتشات الطاقة الذرية داخل إيران

المناطق - وكالات:

تعرضت مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحرش الجنسي من قبل العاملين في منشأة نطنز للطاقة النووية، خلال زيارتهن للتفتيش، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأكدت الصحيفة أن قوات الأمن الإيرانية تحرشوا خلال الأشهر الأخيرة، بعدد من مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز، مشيرًة إلى أن التحرش شمل “لمسات جسدية غير لائقة”، و”طلبات بخلع بعض الملابس”.

وأفادت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين، بأنه كانت هناك 4 حالات على الأقل من التحرش الجنسي، بجانب المضايقات التي تراوحت بين 5 إلى 7 حالات، ووفقا للصحيفة، طلبت أمريكا من إيران وقف هذا السلوك على الفور.