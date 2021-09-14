تتضمن 28 منتجاً.. هيئة المحتوى المحلي تصدر القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية

محررو المناطق:

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية.

وتضمنت القائمة 28 منتجاً في مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان ومشتقاتها.

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من القائمة تمكين المصانع الوطنية في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي .

وكشفت الهيئة أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.