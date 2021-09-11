هل يجوز القصر والجمع بين مكة والطائف؟.. الشيخ عبد السلام السليمان يُجيب

محررو المناطق:

قال الشيخ عبد السلام السليمان، إنه يجوز القصر والجمع بين مكة و الطائف إذا كانت المسافة بين مكة والطائف أكثر من 80 كيلو متر، وأشار إلى أنه بالنسبة للجمع يكون عند الحاجة.

وأضاف “السليمان” خلال حديثه لبرنامج “فتاوى”، اليوم الثلاثاء: “الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها وأن يقصر الصلاة إذا كان يصلي لوحده أو مع جماعة مسافرين فإنهم يصلون قصرًا، ولكن إذا كان في الطائف والمسجد قريب منه فإنه يصلي في المسجد مع الجماعة ولكن إذا فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة، وبالنسبة للجمع إذا احتاج إلى جمع فإنه يجمع في هذه الحالة”.