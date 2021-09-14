وليد العماش: الاشتراك في التأمينات بمجال العمل الحر متاح للجميع ما عدا هذه الفئة

قال وليد العماش، من برنامج العمل الحر، إن الاشتراك في التأمينات بمجال العمل الحر متاح للجميع ما عدا من هم فوق الستين.

وأضاف العماش خلال حديثه لبرنامج “الشارع السعودي”، اليوم الثلاثاء، اليوم أتحنا لكل مسجل في منصة “بحر” أن يوثق حسابه، والحصول على عدة مميزات ونقاط معينة، والتقدم على الفرص الوظيفية، كما أن الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، إلا من تجاوز الستين فلا يجوز له الاشتراك”.