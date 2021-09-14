 اتفاقيات عالمية لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.. “قمة الرياض للتقنية الطبية” تحقق أهدافها

محررو المناطق:

افتتح الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني الثلاثاء “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية “2021 ،”بحضور جمٌع من أصحاب المعالي، وخبراء القطاع الصحي في العالم من خلال البث المرئي، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودّشن الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، واحة التقنية الحيوية الطبية بكيمارك كواحدة من مبادرات منظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة والتي ستسهم في إتاحة فرص التطوير االقتصادي المبني على المعارف الطبية، كما ستضيف لبنة إلى لبنات تنويع مصادر الدخل وأحد أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل واحة التقنية الحيوية الطبية بكيمارك ضمن منظومة وطنية وجزء من شراكات إستراتيجية مع العديد من الشركا المحليين كالهيئة الملكية لمدينة الرياض وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية باإلضافة إلى العديد من الشراكات العالمية.

مذكرة تفاهم مع شركة «فايزر» لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة

وأعلنت وزارة الصناعة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة “فايزر” الأمريكية، لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في كلمة خلال القمة إن الوزارة “وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبد الله للأبحاث ومؤسسة “فايزر” العلمية، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية”.

تعزيز أعمال مجموعة أسترازينيكا في المملكة

وأعلنت وزارة الاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أسترازينيكا” بهدف تعزيز أعمال مجموعة “أسترازينيكا” في المملكة وذلك بالشراكة مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز الإشراف على مشروع التصنيع المحلي لها مع شركائها المحليين، وصولًا إلى مرحلة التوريد التجاري.

الصحة: إنتاج الأنسولين البشري من أوائل التقنية الطبية

أكد وزير الصحة أن من أهم استخدامات التقنية الحيوية الطبية الناجحة إنتاج الأنسولين البشري.

وأضاف وزير الصحة في كلمته، أن هناك استخدامات لهذه التقنية الآن في التشخيص والعلاج الجيني، الذي أحدث ثورة كبيرة في الشفاء من الأمراض التي لم تكن تشخص، أو يتم علاجها بعد الله إلا بوجود هذه التقنية.

ومن المتوقع أن تصل القيمة التسويقية العالمية للتقنية الحيوية، لأكثر من 700 مليار دولار بحلول عام 2025 ومن المتوقع أن تبلغ المبيعات العالمية في التقنية الحيوية، إلى 351 مليار في هذا العام.

سدايا: تأسيس 6 مكاتب لحوكمة البيانات الصحية ورفع جودتها

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي “سدايا” عن تأسيس 6 مكاتب لحوكم وإدارة البيانات الصحية بالمملكة.

وقال رئيس الهيئة عبد الله الغامدي، إن الهدف هو رفع جودة البيانات الصحية، وبحث إمكانية مشاركتها مع رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن مكاتب حوكمة البيانات الصحية تضم كلًا من وزارة الصحة، والمجلس الصحي، ومجلس الضمان الصحي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.