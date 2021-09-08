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شرطة القصيم تقبض على مواطن دهس فتاتين بأحد الأحياء السكنية

شرطة القصيم تقبض على مواطن دهس فتاتين بأحد الأحياء السكنية

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شرطة القصيم تقبض على مواطن دهس فتاتين بأحد الأحياء السكنية

شرطة القصيم تقبض على مواطن دهس فتاتين بأحد الأحياء السكنية
http://almnatiq.net/?p=1028906
المناطق- واس:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

 

وأضاف السحيباني، أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

 

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