أردني غاضب يحطم واجهة بنك في عمان.. والشرطة تلقي القبض عليه (فيديو)

محررو المناطق:

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على نطاق واسع، مواطن أردني وهو يحطم زجاج واجهة بنك في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن استشاط غضباً إثر خلاف نشب بينه وبين أحد الموظفين بخصوص معاملة بنكية، بحسب مغردين.

ويرصد مقطع الفيديو المواطن الأردني، وهو يحمل الحجارة والقطع الحديدية، ويحطم بها زجاج واجهة البنك، قبل أن يتوجه نحو جهاز الصرف الآلي ويحطمه أيضا، وذلك في وضح النهار، الأمر الذي أشار ذهول المارة بالشارع.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه إدارة الأمن العام الأردني، إلقاء القبض على الرجل الذي هاجم البنك، وجار التحقيق معه، لمعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.