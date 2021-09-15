احدث الأخبار

مشجع نصراوي يهاجم إعلامي على الهواء: “ليش تكره فريقنا”.. شاهد رد فعل الأخير 
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد للعيون تعلن عن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 “بيل غيتس” يحدد الطريقة الوحيدة للقضاء على الأوبئة حول العالم
أبرز المواد
 مطالبات بإقالة جنرال أمريكي اتخذ إجراءً سريًا لمنع ترامب من مهاجمة الصين
أبرز المواد
 معلمة سورية مصابة بالسرطان تبكي بعد علمها بتوجيه خادم الحرمين لعلاجها في المملكة (فيديو)
منوعات
 طالب يحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدارت العامة.. ويكشف: 5 عوامل ساعدتني (فيديو)
أبرز المواد
 مدرب النصر: مستعدون لأي فريق في ربع النهائي
أبرز المواد
 أردني غاضب يحطم واجهة بنك في عمان.. والشرطة تلقي القبض عليه (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة تسعى لتشغيل وحدات “العناية المركزة” عن بعد في 5 مناطق
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من الرياح المحملة بالأتربة في 5 مناطق
أبرز المواد
 شرطة القصيم تقبض على مواطن دهس فتاتين بأحد الأحياء السكنية
أبرز المواد
 مندوب المملكة بـ”جنيف”: الحل في اليمن يجب أن يكون “يمنياً ـ يمنياً” بالدرجة الأولى
أبرز المواد
مشجع نصراوي يهاجم إعلامي على الهواء: “ليش تكره فريقنا”.. شاهد رد فعل الأخير 

مشجع نصراوي يهاجم إعلامي على الهواء: “ليش تكره فريقنا”.. شاهد رد فعل الأخير 

أبرز المواد
مستشفى الملك خالد للعيون تعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك خالد للعيون تعلن عن وظائف شاغرة

أبرز المواد
“بيل غيتس” يحدد الطريقة الوحيدة للقضاء على الأوبئة حول العالم

“بيل غيتس” يحدد الطريقة الوحيدة للقضاء على الأوبئة حول العالم

أبرز المواد
مطالبات بإقالة جنرال أمريكي اتخذ إجراءً سريًا لمنع ترامب من مهاجمة الصين

مطالبات بإقالة جنرال أمريكي اتخذ إجراءً سريًا لمنع ترامب من مهاجمة الصين

أبرز المواد

مدرب النصر: مستعدون لأي فريق في ربع النهائي

مدرب النصر: مستعدون لأي فريق في ربع النهائي
http://almnatiq.net/?p=1028928
محررو المناطق

أدلي المدير الفني لنادي النصر مانو مينيز، بتصريحات نارية بعد فوز فريقه أمام تراكتور الإيراني بهدف نظيف وتأهله إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.

 

وأكد مينيز خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، أنهم لا يُفكرون في خصمهم بالدور المقبل من دوري أبطال آسيا، مشددًا على استعداد فريقه لأي فريق.

 

وأضاف مينيز، افتقدنا حماس الجمهور خاصة بعد تأهلنا كمتصدرين للمجموعة وعدم استغلال الفرص جعل المباراة صعبة للنهاية.

 

وبين المدير الفني، أن فترة التوقف الدولية زادت من صعوبة المباراة فلدينا 14 لاعبًا بالمنتخبات.

 

 

روابط ذات صلة

مشجع نصراوي يهاجم إعلامي على الهواء: “ليش تكره فريقنا”.. شاهد رد فعل الأخير 

مشجع نصراوي يهاجم إعلامي على الهواء: “ليش تكره فريقنا”.. شاهد رد فعل الأخير 
النصر يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا بالفوز على تراكتور الإيراني

النصر يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا بالفوز على تراكتور الإيراني
مفاجأة في تشكيل «النصر» أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

مفاجأة في تشكيل «النصر» أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*