مدرب النصر: مستعدون لأي فريق في ربع النهائي

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أدلي المدير الفني لنادي النصر مانو مينيز، بتصريحات نارية بعد فوز فريقه أمام تراكتور الإيراني بهدف نظيف وتأهله إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.

وأكد مينيز خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، أنهم لا يُفكرون في خصمهم بالدور المقبل من دوري أبطال آسيا، مشددًا على استعداد فريقه لأي فريق.

وأضاف مينيز، افتقدنا حماس الجمهور خاصة بعد تأهلنا كمتصدرين للمجموعة وعدم استغلال الفرص جعل المباراة صعبة للنهاية.

وبين المدير الفني، أن فترة التوقف الدولية زادت من صعوبة المباراة فلدينا 14 لاعبًا بالمنتخبات.