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طالب يحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدارت العامة.. ويكشف: 5 عوامل ساعدتني (فيديو)

طالب يحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدارت العامة.. ويكشف: 5 عوامل ساعدتني (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1028934
محررو المناطق:

نجح طالب بمدرسة “النفيس” الثانوية في ينبع، يدعى ريان عيسى، في تحقيق الدرجة الكاملة في اختبار القدارت العامة.

 

وقال عيسى، في تصريحات تلفزيونية: “التوفيق من الله أولًا، والدعاء والتوكل عليه وكل نجاح له عمل.. وضعت هدف أمامي واجتهدت للحصول عليه”.

 

وبحسب عيسى، فإن العوامل التي ساعدته في تحقيق العلامة الكاملة، هي التأسيس المكثف، والتدريب، ثم التجميعات وفهم الأفكار الأساسية، “وهذا يعتبر أهم شيء لتثبيت المعلومة”.

 

ووجه الطالب، الشكر إلى والديه اللذين كانا الدافع الأساسي في تحقيق الدرجة الكاملة وللهيئة الملكية ولإدارة مدرسته والمدرسين، مشيرًا أن الخوف في الاختبارات شيء طبيعي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه أدى اختبارين من القدرات العامة.

 

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