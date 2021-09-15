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معلمة سورية مصابة بالسرطان تبكي بعد علمها بتوجيه خادم الحرمين لعلاجها في المملكة (فيديو)

معلمة سورية مصابة بالسرطان تبكي بعد علمها بتوجيه خادم الحرمين لعلاجها في المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1028946
محررو المناطق:

أجهشت معلمة سورية مصابة بالسرطان، بالبكاء داخل أحد الفصول الدراسية بمخيم الزعتري، عقب تبليغها بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد بعلاجها في المملكة.

 

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون، المعلمة السورية لحظة استقبالها للخبر، حيث كانت منهمكة في شرح الدرس للطلاب داخل الفصل، عندما أبلغها المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بالخبر.

 

وبصوت تغلبه دموع الفرحة، وجهت المعلمة السورية الشكر إلى خادم الحرمين وولي عهده، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة.

 

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